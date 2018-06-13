Прокуратура Казани предложила выселить активистов Всетатарского общественного центра

Прокуратура Казани предложила исполнительному комитету города досрочно расторгнуть договор безвозмездного пользования с фондом беженцев, который предоставляет свои площади для деятельности Всетатарского общественного центра (ВТОЦ).



Соответствующее письмо прокурор Казани Олег Дроздов направил руководителю исполкома Казани Денису Калинкину, передает сайт «Идель.Реалии».

Органы местного самоуправления Казани в 2007 году предоставили региональному фонду беженцев и вынужденных переселенцев «Татарстан» помещение по адресу: улица Саид-Галеева, 3, которое находится в муниципальной собственности столицы Татарстана. Договор продлевался 8 октября 2002 года и 14 декабря 2017 года.

«Однако по указанному адресу размещается и осуществляет деятельность ВТОЦ», — сказано в письме прокуратуры Казани на имя руководителя исполкома.

Отмечается, что надзорное ведомство Казани проводит проверку исполнения законодательства о государственной и муниципальной собственности «на основании поступившего из прокуратуры Татарстана поручения».