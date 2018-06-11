Минобороны РФ сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

«Сирийская свободная армия» (ССА) готовит провокацию с применением химоружия в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, боевики завезли в населенный пункт Хакль Аль-Джафра баллоны с хлором и готовы сымитировать химатаку.

«Постановочный видеоролик после распространения в западных СМИ должен послужить новым поводом для нанесения авиацией коалиции во главе с США ракетно-авиационного удара по государственным объектам Сирии и оправдания наступательной операции боевиков против сирийских правительственных войск на восточном берегу Евфрата», — приводит слова Конашенкова Коммерсантъ».

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили более 100 крылатых ракет по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.