В Татарстане насчитывается около 80 тыс. невыездных должников — ФССП

Около 80 тысяч татарстанцев ограничены в праве выезда за рубеж из-за долгов. Об этом «Реальному времени» сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по РТ.



Минимальная сумма задолженности, при которой вступает в силу запрет на выезд за пределы Российской Федерации, составляет 10 тыс. рублей. Однако после изменений, которые произошли в прошлом году, теперь в течение 2 месяцев минимальная планка долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за пределы страны, составляет 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что число невыездных должников в России увеличилось до рекордного уровня — 2,3 млн человек.