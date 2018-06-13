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В Татарстане насчитывается около 80 тыс. невыездных должников — ФССП

16:25, 13.06.2018
В Татарстане насчитывается около 80 тыс. невыездных должников — ФССП
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Около 80 тысяч татарстанцев ограничены в праве выезда за рубеж из-за долгов. Об этом «Реальному времени» сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по РТ.

Минимальная сумма задолженности, при которой вступает в силу запрет на выезд за пределы Российской Федерации, составляет 10 тыс. рублей. Однако после изменений, которые произошли в прошлом году, теперь в течение 2 месяцев минимальная планка долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за пределы страны, составляет 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что число невыездных должников в России увеличилось до рекордного уровня — 2,3 млн человек.

АналитикаЭкономикаФинансы Татарстан
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