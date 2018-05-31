Число невыездных должников в России увеличилось до рекордного уровня

В России до рекордного уровня выросло количество граждан, которым запрещен выезд за границу из-за долгов. По состоянию на конец мая их число достигло 2,3 млн человек, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.



Приставы считают ограничение выезда из страны одной из самых эффективных мер воздействия на должников. Благодаря ей с начала года приставы взыскали с россиян 18,2 миллиарда рублей долгов, передает ТАСС.

Также в ФССП добавили, что за первые четыре месяца 2018 года приставы 3,3 миллиона раз выносили запрет на выезд в отношении должников. Это на один миллион больше, чем за аналогичный период в прошлом году.



Ранее «Реальное время» сообщало, что в 2017 году приставы закрыли выезд за рубеж почти для трех тысяч татарстанцев.