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Число невыездных должников в России увеличилось до рекордного уровня

12:56, 31.05.2018
Число невыездных должников в России увеличилось до рекордного уровня
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В России до рекордного уровня выросло количество граждан, которым запрещен выезд за границу из-за долгов. По состоянию на конец мая их число достигло 2,3 млн человек, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

Приставы считают ограничение выезда из страны одной из самых эффективных мер воздействия на должников. Благодаря ей с начала года приставы взыскали с россиян 18,2 миллиарда рублей долгов, передает ТАСС.

Также в ФССП добавили, что за первые четыре месяца 2018 года приставы 3,3 миллиона раз выносили запрет на выезд в отношении должников. Это на один миллион больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в 2017 году приставы закрыли выезд за рубеж почти для трех тысяч татарстанцев.

АналитикаЭкономикаФинансы
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