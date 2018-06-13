Сергей Томаров: «17 июня начнем планомерную подготовку к играм Лиги Европы»

Сергей Томаров, назначенный в среду 13 июня главным тренером ФК «Уфа», дал свое первое интервью пресс-службе «горожан»:

— В первую очередь, хотелось бы сказать спасибо руководству Республики и руководству клуба за оказанное доверие. Мы сделаем все максимально возможное, чтобы наш клуб процветал дальше, — сказал Сергей Александрович. — Команда пока не знает о моем назначении, ведь контракт был подписан только сегодня.

«15—16 июня мы пройдем в Москве медосмотр, а 17 числа соберемся на первую тренировку в Уфе, начинается подготовка к первым матчам. 26 июля мы начинаем матчи в Лиге Европы, будем планомерно готовиться к этим играм.

Костяк команды остался прежним, ушел только Дмитрий Стоцкий. А селекционная работа не прекращается круглогодично. Вполне возможно, что будут какие-то усиления в ближайшее время», — сообщил новоиспеченный наставник.

