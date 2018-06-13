Комитет Госсовета РТ поддержал концепцию нового генплана Казани

Депутаты на совместном заседании комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству и Комиссии по контролю за реализацией госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» поддержали концепцию нового генерального плана Казани.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, подробно о генплане рассказала главный архитектор города Татьяна Прокофьева. По ее словам, действующий документ разработан в 2007 году и был рассчитан до 2020 года. Однако многие показатели были достигнуты раньше запланированного срока. Например действующий генплан предполагал рост населения до 1,18 млн человек к 2020 году, то эта цифра была достигнута в 2013 году. А согласно новой концепции, планируется, что к концу 2035 года население Казани достигнет 1,5 млн человек.

Ранее Прокофьева сообщила, что проектировщики генплана города уже приняли решение не прокладывать дорогу в Больших Клыках со сносом домов на улицах Сабинская и Костина.