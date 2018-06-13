Дорогу через Большие Клыки прокладывать не будут — Прокофьева

Главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева сообщила, что проектировщики генплана города уже приняли решение не прокладывать дорогу в Больших Клыках со сносом домов на улицах Сабинская и Костина.

Она пояснила, что даже наименее болезненный вариант прокладки приводит к сносу восьми домов, что при его публичном обсуждении «вызвало буквально революцию». Однако решения, как провести дорогу, у проектировщиков пока нет: «Ведется работа», — цитирует Прокофьеву корреспондент «Реального времени».

Ранее она заявила, что строительство в зеленых зонах больше вестись не будет.