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Дорогу через Большие Клыки прокладывать не будут — Прокофьева

11:16, 13.06.2018 1
Дорогу через Большие Клыки прокладывать не будут — Прокофьева
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева сообщила, что проектировщики генплана города уже приняли решение не прокладывать дорогу в Больших Клыках со сносом домов на улицах Сабинская и Костина.

Она пояснила, что даже наименее болезненный вариант прокладки приводит к сносу восьми домов, что при его публичном обсуждении «вызвало буквально революцию». Однако решения, как провести дорогу, у проектировщиков пока нет: «Ведется работа», — цитирует Прокофьеву корреспондент «Реального времени».

Ранее она заявила, что строительство в зеленых зонах больше вестись не будет.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:30
    здоров, что проектировщики и Прокофьева приняли решения... а до этого они же принимали тоже.... свои решения.... кто они?
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