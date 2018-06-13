FIFA планирует заработать на ЧМ-2018 рекордные $6,1 миллиарда

FIFA планирует заработать $6,1 млрд на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Отмечается, что это на $1,3 млрд больше, чем федерация заработала в Бразилии.

Большую, чем ожидалось, прибыль FIFA принесли права на трансляции и спонсорство, сообщает The New York Times.

Ранее сообщалось, что FIFA продаст дополнительные 100 тысяч билетов на все матчи и финал ЧМ-2018.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Казани. Подробнее о подготовке к мундиалю — в сюжете «Реального времени».