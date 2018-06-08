FIFA продаст дополнительные 100 тысяч билетов на все матчи и финал ЧМ-2018

Международная ассоциация футбола (FIFA) выпустит в продажу более 100 тыс. билетов на матчи чемпионата мира по футболу, которые ранее были зарезервированы для спонсоров, делегаций и гостей.



В продажу поступят «билеты на все матчи», передает AP со ссылкой на FIFA. Билеты будут доступны сегодня, 8 июня, с 23.00 (мск) на официальном сайте.

По словам президента FIFA Джанни Инфантино, некоторые европейские фанаты до сих пор не приобрели билеты на ЧМ-2018, так как «ждут последние результаты товарищеских матчей». Отмечается, что самые дешевые места на финальный матч 15 июля в Москве для иностранных гостей стоили 455 долларов.

Напомним, мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Подробнее о подготовке к чемпионату в сюжете «Реального времени».