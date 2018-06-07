В мае российский автомобильный рынок вырос на 18%

Продажи автомобилей, как коммерческих, так и легковых, выросли за май 2018 года на 18% в годовом выражении — до 147,5 тыс. транспортных средств.

Наиболее популярными остаются автомобили Lada (28,6 тыс. единиц). Вторым и третьим по этому показателю стали южнокорейские бренды Kia (19,5 тыс. ед.) и Hyundai (15,8 тыс. ед.), передают «Известия».

По данным Ассоциации европейского бизнеса, с начала текущего года российский авторынок вырос на 20% до 692,87 тыс. автомобилей. Так, суммарный прирост объема продаж составил около 20%, что на 15% выше прошлогодних показателей.

Напомним, по итогам февраля 2018 года автомобильный рынок России занял четвертое место по количеству продаж среди стран Европы. За месяц на территории РФ продали около 125 тыс. машин.