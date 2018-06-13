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В Нижегородской области объемы ввода жилья выросли на 5,9%, до 426 тысяч кв. м

11:04, 13.06.2018
В Нижегородской области объемы ввода жилья выросли на 5,9%, до 426 тысяч кв. м
Фото: realnoevremya.ru

В январе—мае 2018 года в Нижегородской области объемы ввода жилья составили 425,8 тысячи кв. м. По сравнению с тем же периодом 2017 года рост составил 5,9%.

Пресс-служба правительства области подчеркнула, что глава региона Глеб Никитин предложил меры для улучшения положения дольщиков и добросовестных застройщиков.

Отмечается также, что президент РФ Владимир Путин поручил к 2024 году нарастить объемы ввода жилья на 50%.

АналитикаНедвижимость
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