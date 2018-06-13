БК «Автодор» подписал защитника Трэя Голдена

«Автодор» подписал американского защитника Трэя Голдена, сообщает пресс-служба саратовского баскетбольного клуба.

В минувшем сезоне выпускник университета Джорджии являлся лидером французского «Ле-Портеля», которому помог дойти до четвертьфинала Кубка ФИБА-Европа. Успешная игра позволила Голдену принять участие в декабрьском «Матче всех звезд» чемпионата Франции, а также войти в символическую пятерку Кубка ФИБА-Европа по версии авторитетного баскетбольного портала Eurobasket.com.

«Голден — настоящая находка для нас по соотношению цены и качества. Он заменит в составе Робинсона. Трэй умеет в баскетболе все. В самом расцвете лет, физически мощный, агрессивно защищается, обладает дальним и средним броском, видением площадки, скоростью, проходом, умением тащить мяч и продавливать — практически идеальный вариант. В «Автодоре» Голден способен добиться еще большего прогресса и выйти на новый уровень», — прокомментировал приобретение президент клуба Владимир Родионов.

