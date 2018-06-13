Иностранные инвесторы вывели из рублевых активов $1,1 миллиарда
Международные инвесторы сокращают инвестиции на российском фондовом рынке. Так, за последние семь недель они вывели из рублевых активов более $1,1 млрд — больше, чем из других развивающихся стран.
По мнению экспертов, вкладывать в РФ для нерезидентов слишком рискованно. Также среди развитых стран выделяется Европа, которая лишилась $20 млрд инвестиций из-за ухудшения экономической и политической ситуации в регионе, сообщает «Коммерсантъ».
Ранее эксперты рассказали о перспективах снижения ключевой ставки Центробанком.АналитикаЭкономикаИнвестиции
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