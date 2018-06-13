Иностранные инвесторы вывели из рублевых активов $1,1 миллиарда

Международные инвесторы сокращают инвестиции на российском фондовом рынке. Так, за последние семь недель они вывели из рублевых активов более $1,1 млрд — больше, чем из других развивающихся стран.

По мнению экспертов, вкладывать в РФ для нерезидентов слишком рискованно. Также среди развитых стран выделяется Европа, которая лишилась $20 млрд инвестиций из-за ухудшения экономической и политической ситуации в регионе, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее эксперты рассказали о перспективах снижения ключевой ставки Центробанком.