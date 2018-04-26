«Центробанк вряд ли понизит ключевую ставку — слишком много рисков»

Эксперты о перспективах снижения ключевой ставки Центробанком

Завтра, 27 апреля, состоится очередное заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Эксперты, опрошенные нашим изданием, считают, что из-за большого количества рисков в цикле снижения ставки будет сделана пауза. В то же время эксперты отмечают, что шанс на снижение до конца текущего года все же имеется. Подробности — в материале «Реального времени».

«Вероятность снижения фактически нулевая»



На последнем заседании Центробанк дал довольно оптимистичный комментарий к своему решению, ориентируя рынок на дальнейшее снижение процентных ставок. Главный вопрос грядущего заседания в том, изменит ли ЦБ свою риторику. Интрига здесь заключается в том, станет ли регулятор более осторожным или же продолжит придерживаться точки зрения, что внешние шоки — это временный фактор, и что, исходя из внутренней динамики инфляции, у ставки есть потенциал для снижения.

— На этом заседании будет пауза. Потому что важно не решение по ставке, а то, что Центральный банк скажет. Исходя из последнего заседания, было понимание, что Центральный банк будет до конца этого года снижать процентную ставку еще несколько раз. Поэтому важно, что они скажут в эту пятницу. Готовы ли они дальше двигать ставку или будет пауза и они начнут осторожно смотреть на динамику инфляции, и тогда, может быть, до конца года будет только одно снижение. В эту пятницу главное, что они должны сказать рынку, меняют ли они свою тональность на год или они ее сохраняют, а вопрос решения по ставке не будет обсуждаться. Нам понятно, что вероятность снижения фактически нулевая, — считает главный экономист, руководитель центра макроэкономического анализа «Альфа-Банка» Наталия Орлова.

О том, что с большой долей вероятности ключевую ставку пока оставят на прежнем уровне, также заявляет заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова. По мнению эксперта, основная причина заключается в том, что степень вероятного ужесточения санкций со стороны западных стран и реакцию нашей экономики затруднительно предугадать.

— Еще трех недель не прошло, для прояснения ситуации требуется больше времени — хотя бы пару-тройку месяцев. Сейчас санкции затрагивают компании только двух лиц: Дерипаски и Вексельберга. Хотя по поводу Rusal появилась информация, что, возможно, компанию выведут из-под санкций. Однако таких прецедентов еще не было. Будем следить за развитием ситуации, в том числе и на Востоке, — высказалась Носова.

Наталия Орлова: «Исходя из последнего заседания, было понимание, что Центральный банк будет до конца этого года снижать процентную ставку еще несколько раз. Поэтому важно, что они скажут в эту пятницу». Фото Максима Платонова

«Вопрос санкций и их влияния на курс рубля и, соответственно, инфляцию остается открытым»

Авторы телеграм-канала «Мысли-НеМысли» также считают, что на очередном заседании Банка России ключевая ставка вряд ли будет понижена. Причина — слишком много рисков.

— Во-первых, вопрос санкций и их влияния на курс рубля и, соответственно, инфляцию остается открытым. Об этом говорили как представители ЦБ, так и аналитики регулятора в исследовании «О чем говорят тренды». Во-вторых, инфляционные риски стали заметно выше, в том числе из-за ожидаемого роста заработных плат. У бюджетников зарплаты в этом году вырастут на 13—15%, повышение МРОТ также окажет заметное влияние. И вслед за бюджетным сектором подтягивается частный, а также снижается безработица (это также указывает на проблему нехватки рабочих рук и особенно квалифицированных кадров, но это старая структурная проблема российской экономики, которую решать надо комплексно и долго). Поэтому пока ставка не опустится до 7%, — комментируют собеседники нашего издания.

Авторы канала считают, что шансы на снижение ставки ниже 7% резко сократились в последние недели, однако регулятор так или иначе должен завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике, поэтому, скорее всего, позже ЦБ примет решение повысить нейтральную ключевую ставку до диапазона 6,5—7,5%. Это увеличит пространство для маневра, позволив ЦБ снижать ставку медленнее, чем планировалось.

— Если же риски снизятся в следующем году (а индексация зарплат в 2019 году должна упасть до таргета ЦБ), то ставка может быть быстро понижена до нижней границы нейтрального диапазона. В целом ничего в планах особо не меняется, хотя для экономики, конечно, это не очень радостные новости. Пока реальные ставки остаются высокими, и предыдущее смягчение монетарной политики не особо изменило эту ситуацию. Видимо, все так и останется. То есть кредиты останутся относительно дорогими, а серьезного оживления не будет. С другой стороны, высокие реальные ставки привлекают капитал нерезидентов, так что везде есть свои плюсы, — резюмируют авторы телеграм-канала «Мысли-НеМысли».

«Видимо, все так и останется. То есть кредиты останутся относительно дорогими, а серьезного оживления не будет», — резюмируют авторы телеграм-канала «Мысли-НеМысли». Фото Дарьи Турцевой



Впереди нейтральная денежно-кредитная политика

В свою очередь, директор по аналитике банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев рассчитывает, что по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ ключевая ставка останется на неизменном уровне в 7,25%.

— Как и ранее, с фундаментальной точки зрения, ключевая ставка регулятора должна снижаться, так как инфляционные процессы в РФ замедлились, и индекс потребительских цен стабилизировался вблизи исторических минимумов — согласно последним данным, +2,3% в годовом выражении. Очевидно, что данный уровень намного (-1,7 п. п.) ниже таргета, актуальность которого недавно была подтверждена официальным представителем ЦБ РФ, — высказался Харлампиев.

Спикер также отмечает, что российская экономика по-прежнему развивается в условиях самой высокой среди крупных развивающихся рынков реальной процентной ставки — порядка 5,0%. Ближе всех к России, но все равно существенно отстают по показателю Бразилия и Индия (порядка 3,5—3,8%). Учитывая определенный ЦБ РФ целевой диапазон реальной процентной ставки в 2—3%, данный факт создает прямую предпосылку для продолжения цикла смягчения монетарных условий.

— Напомним, что в официальном комментарии к последнему заседанию Совета директоров содержалось прямое указание на намерение регулятора перейти от умеренно-жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике до конца текущего года. Однако нельзя забывать, что равновесный диапазон реальной процентной ставки не является константой и может меняться в зависимости от устойчивости страновой премии за риск, а также уровня нейтральной внешней реальной процентной ставки. Учитывая рост российской премии за риск в течение последнего месяца (в терминах CDS) на примерно +50 б. п., а также возможность ее стабилизации на достигнутых уровнях, нельзя исключать, что и сам по себе так называемый нейтральный диапазон процентной ставки может быть пропорционально пересмотрен вверх. Если это произойдет, то потенциал дальнейшего снижения номинальной ключевой процентной ставки ЦБ РФ, в свою очередь, будет закономерно ограничен, — считает эксперт.

«При условии отсутствия новых внешних шоков ключевую ставку вряд ли повысят»

Также директор по аналитике банка «Открытие» напоминает о том, что конъюнктура финансовых рынков не менее значима при принятии решений в сфере ДКП, особенно в краткосрочном периоде, а текущее состояние российского финансового рынка ни благоприятным, ни сбалансированным назвать нельзя.

— Российские финансовые активы в недавнем прошлом пережили этап масштабной распродажи — снижение индекса РТС и девальвация рубля к доллару США локально превышали 13%, доходность рублевого госдолга увеличивалась на 70 б. п. Причем данное изменение конъюнктуры происходило на фоне движения цен на нефть к локальным максимумам. Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации, о полном восстановлении или, тем более, продолжении роста рынков пока говорить преждевременно. А учитывая «внешнюю» природу негативных рыночных движений, нельзя полностью исключить их повторения в будущем, в том числе ближайшем, — комментирует Дмитрий Харлампиев.

Эксперт также обращает внимание на то, что импульсом для начала распродаж на российском рынке стало расширение пакета санкций со стороны США к РФ 6 апреля (под санкции в том числе попали «Русал» и En+), далее инвесторы выраженно ограничивали интерес к российскому рынку на фоне подготовки США (и коалицией) военной операции в Сирии, а после ее проведения (в целом с нейтральным эффектом для рынков) на первый план вышел вопрос о возможном дополнительном усилении санкционного режима (новые санкции к российским компаниям в контексте сирийской проблемы), а также характере возможных ответных мер со стороны властей РФ. Хотя, согласно последним данным, США как минимум взяли паузу в вопросе наложения дополнительных санкций, а в РФ обсуждение пакета контрсанкций будет продолжаться еще в течение месяца.

— Таким образом, мы ждем паузы в цикле снижения ключевой ставки регулятора, а вопрос о его возобновлении в среднесрочном периоде, а также возможности пересмотра нейтрального диапазона ставки, остается открытым. Однако при условии отсутствия новых существенных внешних шоков мы не рассматриваем как реалистичный сценарий повышение ключевой ставки и начало валютных интервенций (продаж иностранной валюты) со стороны регулятора, — резюмирует Харлампиев.