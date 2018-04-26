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«Центробанк вряд ли понизит ключевую ставку — слишком много рисков»

14:05, 26.04.2018 4

Эксперты о перспективах снижения ключевой ставки Центробанком

«Центробанк вряд ли понизит ключевую ставку — слишком много рисков» Фото: Kuba / wikipedia.org

Завтра, 27 апреля, состоится очередное заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Эксперты, опрошенные нашим изданием, считают, что из-за большого количества рисков в цикле снижения ставки будет сделана пауза. В то же время эксперты отмечают, что шанс на снижение до конца текущего года все же имеется. Подробности — в материале «Реального времени».

«Вероятность снижения фактически нулевая»

На последнем заседании Центробанк дал довольно оптимистичный комментарий к своему решению, ориентируя рынок на дальнейшее снижение процентных ставок. Главный вопрос грядущего заседания в том, изменит ли ЦБ свою риторику. Интрига здесь заключается в том, станет ли регулятор более осторожным или же продолжит придерживаться точки зрения, что внешние шоки — это временный фактор, и что, исходя из внутренней динамики инфляции, у ставки есть потенциал для снижения.

— На этом заседании будет пауза. Потому что важно не решение по ставке, а то, что Центральный банк скажет. Исходя из последнего заседания, было понимание, что Центральный банк будет до конца этого года снижать процентную ставку еще несколько раз. Поэтому важно, что они скажут в эту пятницу. Готовы ли они дальше двигать ставку или будет пауза и они начнут осторожно смотреть на динамику инфляции, и тогда, может быть, до конца года будет только одно снижение. В эту пятницу главное, что они должны сказать рынку, меняют ли они свою тональность на год или они ее сохраняют, а вопрос решения по ставке не будет обсуждаться. Нам понятно, что вероятность снижения фактически нулевая, — считает главный экономист, руководитель центра макроэкономического анализа «Альфа-Банка» Наталия Орлова.

О том, что с большой долей вероятности ключевую ставку пока оставят на прежнем уровне, также заявляет заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова. По мнению эксперта, основная причина заключается в том, что степень вероятного ужесточения санкций со стороны западных стран и реакцию нашей экономики затруднительно предугадать.

— Еще трех недель не прошло, для прояснения ситуации требуется больше времени — хотя бы пару-тройку месяцев. Сейчас санкции затрагивают компании только двух лиц: Дерипаски и Вексельберга. Хотя по поводу Rusal появилась информация, что, возможно, компанию выведут из-под санкций. Однако таких прецедентов еще не было. Будем следить за развитием ситуации, в том числе и на Востоке, — высказалась Носова.

Наталия Орлова: «Исходя из последнего заседания, было понимание, что Центральный банк будет до конца этого года снижать процентную ставку еще несколько раз. Поэтому важно, что они скажут в эту пятницу». Фото Максима Платонова

«Вопрос санкций и их влияния на курс рубля и, соответственно, инфляцию остается открытым»

Авторы телеграм-канала «Мысли-НеМысли» также считают, что на очередном заседании Банка России ключевая ставка вряд ли будет понижена. Причина — слишком много рисков.

— Во-первых, вопрос санкций и их влияния на курс рубля и, соответственно, инфляцию остается открытым. Об этом говорили как представители ЦБ, так и аналитики регулятора в исследовании «О чем говорят тренды». Во-вторых, инфляционные риски стали заметно выше, в том числе из-за ожидаемого роста заработных плат. У бюджетников зарплаты в этом году вырастут на 13—15%, повышение МРОТ также окажет заметное влияние. И вслед за бюджетным сектором подтягивается частный, а также снижается безработица (это также указывает на проблему нехватки рабочих рук и особенно квалифицированных кадров, но это старая структурная проблема российской экономики, которую решать надо комплексно и долго). Поэтому пока ставка не опустится до 7%, — комментируют собеседники нашего издания.

Авторы канала считают, что шансы на снижение ставки ниже 7% резко сократились в последние недели, однако регулятор так или иначе должен завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике, поэтому, скорее всего, позже ЦБ примет решение повысить нейтральную ключевую ставку до диапазона 6,5—7,5%. Это увеличит пространство для маневра, позволив ЦБ снижать ставку медленнее, чем планировалось.

— Если же риски снизятся в следующем году (а индексация зарплат в 2019 году должна упасть до таргета ЦБ), то ставка может быть быстро понижена до нижней границы нейтрального диапазона. В целом ничего в планах особо не меняется, хотя для экономики, конечно, это не очень радостные новости. Пока реальные ставки остаются высокими, и предыдущее смягчение монетарной политики не особо изменило эту ситуацию. Видимо, все так и останется. То есть кредиты останутся относительно дорогими, а серьезного оживления не будет. С другой стороны, высокие реальные ставки привлекают капитал нерезидентов, так что везде есть свои плюсы, — резюмируют авторы телеграм-канала «Мысли-НеМысли».

«Видимо, все так и останется. То есть кредиты останутся относительно дорогими, а серьезного оживления не будет», — резюмируют авторы телеграм-канала «Мысли-НеМысли». Фото Дарьи Турцевой

Впереди нейтральная денежно-кредитная политика

В свою очередь, директор по аналитике банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев рассчитывает, что по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ ключевая ставка останется на неизменном уровне в 7,25%.

— Как и ранее, с фундаментальной точки зрения, ключевая ставка регулятора должна снижаться, так как инфляционные процессы в РФ замедлились, и индекс потребительских цен стабилизировался вблизи исторических минимумов — согласно последним данным, +2,3% в годовом выражении. Очевидно, что данный уровень намного (-1,7 п. п.) ниже таргета, актуальность которого недавно была подтверждена официальным представителем ЦБ РФ, — высказался Харлампиев.

Спикер также отмечает, что российская экономика по-прежнему развивается в условиях самой высокой среди крупных развивающихся рынков реальной процентной ставки — порядка 5,0%. Ближе всех к России, но все равно существенно отстают по показателю Бразилия и Индия (порядка 3,5—3,8%). Учитывая определенный ЦБ РФ целевой диапазон реальной процентной ставки в 2—3%, данный факт создает прямую предпосылку для продолжения цикла смягчения монетарных условий.

— Напомним, что в официальном комментарии к последнему заседанию Совета директоров содержалось прямое указание на намерение регулятора перейти от умеренно-жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике до конца текущего года. Однако нельзя забывать, что равновесный диапазон реальной процентной ставки не является константой и может меняться в зависимости от устойчивости страновой премии за риск, а также уровня нейтральной внешней реальной процентной ставки. Учитывая рост российской премии за риск в течение последнего месяца (в терминах CDS) на примерно +50 б. п., а также возможность ее стабилизации на достигнутых уровнях, нельзя исключать, что и сам по себе так называемый нейтральный диапазон процентной ставки может быть пропорционально пересмотрен вверх. Если это произойдет, то потенциал дальнейшего снижения номинальной ключевой процентной ставки ЦБ РФ, в свою очередь, будет закономерно ограничен, — считает эксперт.

«При условии отсутствия новых внешних шоков ключевую ставку вряд ли повысят»

Также директор по аналитике банка «Открытие» напоминает о том, что конъюнктура финансовых рынков не менее значима при принятии решений в сфере ДКП, особенно в краткосрочном периоде, а текущее состояние российского финансового рынка ни благоприятным, ни сбалансированным назвать нельзя.

— Российские финансовые активы в недавнем прошлом пережили этап масштабной распродажи — снижение индекса РТС и девальвация рубля к доллару США локально превышали 13%, доходность рублевого госдолга увеличивалась на 70 б. п. Причем данное изменение конъюнктуры происходило на фоне движения цен на нефть к локальным максимумам. Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации, о полном восстановлении или, тем более, продолжении роста рынков пока говорить преждевременно. А учитывая «внешнюю» природу негативных рыночных движений, нельзя полностью исключить их повторения в будущем, в том числе ближайшем, — комментирует Дмитрий Харлампиев.

Эксперт также обращает внимание на то, что импульсом для начала распродаж на российском рынке стало расширение пакета санкций со стороны США к РФ 6 апреля (под санкции в том числе попали «Русал» и En+), далее инвесторы выраженно ограничивали интерес к российскому рынку на фоне подготовки США (и коалицией) военной операции в Сирии, а после ее проведения (в целом с нейтральным эффектом для рынков) на первый план вышел вопрос о возможном дополнительном усилении санкционного режима (новые санкции к российским компаниям в контексте сирийской проблемы), а также характере возможных ответных мер со стороны властей РФ. Хотя, согласно последним данным, США как минимум взяли паузу в вопросе наложения дополнительных санкций, а в РФ обсуждение пакета контрсанкций будет продолжаться еще в течение месяца.

— Таким образом, мы ждем паузы в цикле снижения ключевой ставки регулятора, а вопрос о его возобновлении в среднесрочном периоде, а также возможности пересмотра нейтрального диапазона ставки, остается открытым. Однако при условии отсутствия новых существенных внешних шоков мы не рассматриваем как реалистичный сценарий повышение ключевой ставки и начало валютных интервенций (продаж иностранной валюты) со стороны регулятора, — резюмирует Харлампиев.

Лина Саримова
ЭкономикаФинансыБанки
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 14:38
    какая инфляция 4%, реальная не меньше 15%, рубль падает на 2 дня на 10%, все на импорте и цену уже переписали, зарплаты как не росли так и не растут
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  • Анонимно 15:39
    С этими санкциями, инфляциями- все очень сложно
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    Анонимно 17:42
    Живем один раз, берем кредит и платим всю жизнь
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  • Анонимно 19:10
    Экономика просто так скачет. Просто не угнаться за ней
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