22-летний блогер насмерть разбился на мотоцикле в Перми
Блогер-байкер разбился на мотоцикле в Кировском районе Перми.
По словам очевидцев трагедии, мотоциклист ехал в шлеме и защите. Однако скорость была не менее 250 км в час, из-за чего он потерял управление и врезался в столб.
«Мы остановились и вызвали скорую помощь. Но, судя по всему, погиб он сразу, в момент удара», — передает слова очевидцев издание «АиФ-Прикамье».
Кроме того, как рассказывают знакомые погибшего, весной 22-летний пермяк продал автомобиль и купил спортивный мотоцикл Kawasaki ZX6R. После он начал вести видеоблог, где рассказывал о своей жизни, а также записывал ролики, как катается на байке по городу.
На данный момент сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.
Напомним, в Татарстане в 2017 году сотрудниками ГАИ было зафиксировано более 2,5 тысячи нарушений ПДД мотоциклистами, 317 водителей из числа нарушителей на момент совершения правонарушения не имели права управлять мотоциклом.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым