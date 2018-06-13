22-летний блогер насмерть разбился на мотоцикле в Перми

Блогер-байкер разбился на мотоцикле в Кировском районе Перми.

По словам очевидцев трагедии, мотоциклист ехал в шлеме и защите. Однако скорость была не менее 250 км в час, из-за чего он потерял управление и врезался в столб.

«Мы остановились и вызвали скорую помощь. Но, судя по всему, погиб он сразу, в момент удара», — передает слова очевидцев издание «АиФ-Прикамье».

Кроме того, как рассказывают знакомые погибшего, весной 22-летний пермяк продал автомобиль и купил спортивный мотоцикл Kawasaki ZX6R. После он начал вести видеоблог, где рассказывал о своей жизни, а также записывал ролики, как катается на байке по городу.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

Напомним, в Татарстане в 2017 году сотрудниками ГАИ было зафиксировано более 2,5 тысячи нарушений ПДД мотоциклистами, 317 водителей из числа нарушителей на момент совершения правонарушения не имели права управлять мотоциклом.



