Тренером «Уфы» будет Сергей Томаров — Sport.24

Как стало известно Sport24.ru, в течение недели «Уфа» объявит о назначении главным тренером Сергея Томарова, который с 2011 года входит в тренерский штаб башкирского клуба. Ожидается, что это случится 15 или 18 июня.

Пост главного тренера «Уфы» стал вакантным после ухода Сергея Семака в «Зенит». В числе кандидатов на смену Семаку назывались, в частности, Роман Пилипчук и Вадим Евсеев. Последний все еще имеет большие шансы занять место на тренерском мостике башкирского клуба. В немалой степени это зависит от судьбы последнего клуба Евсеева — «Амкара». Окончательное решение по пермскому клубу будет объявлено возможно даже сегодня, 13 июня.



Отметим, что пока без работы тоже тренировавший «Амкар», более опытный Рашид Рахимов.

