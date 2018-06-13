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Тренером «Уфы» будет Сергей Томаров — Sport.24

08:34, 13.06.2018

Как стало известно Sport24.ru, в течение недели «Уфа» объявит о назначении главным тренером Сергея Томарова, который с 2011 года входит в тренерский штаб башкирского клуба. Ожидается, что это случится 15 или 18 июня.

Пост главного тренера «Уфы» стал вакантным после ухода Сергея Семака в «Зенит». В числе кандидатов на смену Семаку назывались, в частности, Роман Пилипчук и Вадим Евсеев. Последний все еще имеет большие шансы занять место на тренерском мостике башкирского клуба. В немалой степени это зависит от судьбы последнего клуба Евсеева — «Амкара». Окончательное решение по пермскому клубу будет объявлено возможно даже сегодня, 13 июня.

Отметим, что пока без работы тоже тренировавший «Амкар», более опытный Рашид Рахимов.

СпортФутбол Башкортостан
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