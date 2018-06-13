Россияне ушли от сберегательной модели поведения

Центробанк Росии считает, что граждане РФ ушли от сберегательной модели поведения. Норма сбережений составила 7%, что сопоставимо с уровнем в 2013—2014 годах.

Отмечается, что люди перестали откладывать и начали активно брать потребительские кредиты. По мнению ЦБ, россияне считают время благоприятным для крупных затрат.

Эксперты предполагают, что экономическая активность россиян способствует росту товарооборота и ставок по вкладам, сообщают «Известия».