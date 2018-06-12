Минниханов встретился с послом Дании в России

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Дании в России Томасом Винклером. Встреча состоялась в Губернаторском дворце Казанского Кремля.

«Рад нашей новой встрече в Татарстане, которая проходит в особый день — День России. У Татарстана как региона России и Дании есть большой потенциал для сотрудничества, необходимо вместе активно работать над его реализацией. Важно сохранить наши отношения и деловые связи, политические разногласия не должны отражаться на бизнесе», — сказал глава РТ на встрече.

Он добавил, что по итогам 2017 года внешнеторговый оборот Татарстана с Данией вырос почти в 10 раз по сравнению с предыдущим годом и превысил 100 млн долларов США.

Минниханов также обозначил отрасли, которые наиболее интересны региону для взаимовыгодного сотрудничества — это высокие технологии, энергетика, машиностроение и станкостроение, здравоохранение и фармацевтика, агропромышленный комплекс, инвестиционная и инновационно-производственная сфера.

В свою очередь Томас Винклер заявил, что у Татарстана и Дании «есть мощная основа для дальнейшего продолжения сотрудничества». Он высказал уверенность в том, что есть перспективы для наращивания объемов товарооборота, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее стало известно, что в октябре в ОЭЗ «Алабуга» откроется завод по выпуску субстратов от датской компании Rockwool.