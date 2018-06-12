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Трамп отложил введение санкций против КНДР

12:33, 12.06.2018
Трамп отложил введение санкций против КНДР
Фото: commons.wikimedia.org / White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановил введение санкций против КНДР по 300 пунктам.

«У меня были 300 санкций», — сказал Трамп журналистам на пресс-конференции.

По его словам, он решил их не вводить, потому что это выглядело бы «неуважительно».

Трамп также сообщил, что США прекратят военные учения с Южной Кореей, пока переговоры с КНДР будут идти в правильном направлении, передает "РИА Новости".

Сегодня по итогам саммита в Сингапуре президент США и лидер КНДР подписали итоговый документ. Из соглашения следует, что Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. В ответ Ким Чен Ын подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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