Трамп отложил введение санкций против КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановил введение санкций против КНДР по 300 пунктам.

По его словам, он решил их не вводить, потому что это выглядело бы «неуважительно».

Трамп также сообщил, что США прекратят военные учения с Южной Кореей, пока переговоры с КНДР будут идти в правильном направлении, передает "РИА Новости".



Сегодня по итогам саммита в Сингапуре президент США и лидер КНДР подписали итоговый документ. Из соглашения следует, что Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. В ответ Ким Чен Ын подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

