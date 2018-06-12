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Ульяновскую областную больницу назовут в честь российского императора

11:23, 12.06.2018 1
Ульяновскую областную больницу назовут в честь российского императора
Фото: pixabay.com

Ульяновской областной клинической больнице вернут название «Александровская» в честь императора Александра I. Об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов на совещании по развитию медучреждения.

Стоит отметить, что изначально больница так и называлась. Она была построена на деньги симбирского дворянства в начале XIX века в знак воцарения императора Александра I. За это город получил золотую медаль с надписью «За подвиг на содержание больницы 1801 года», пишет «АиФ-Ульяновск».

Помимо переименования больнице выделят деньги на закупку нового оборудования. В следующем году планируется ремонт пульмонологического отделения, а также благоустройство территории.

Напомним, сегодня стало известно, что премьер Македонии выбрал новое конституционное название страны.

ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:57
    Лучше бы именем Керенского назвали - он 2-ой великий выходец из Симбирска
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