Ульяновскую областную больницу назовут в честь российского императора

Ульяновской областной клинической больнице вернут название «Александровская» в честь императора Александра I. Об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов на совещании по развитию медучреждения.

Стоит отметить, что изначально больница так и называлась. Она была построена на деньги симбирского дворянства в начале XIX века в знак воцарения императора Александра I. За это город получил золотую медаль с надписью «За подвиг на содержание больницы 1801 года», пишет «АиФ-Ульяновск».

Помимо переименования больнице выделят деньги на закупку нового оборудования. В следующем году планируется ремонт пульмонологического отделения, а также благоустройство территории.

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