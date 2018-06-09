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В лагере на Урале отравились 62 ребенка, возбуждено уголовное дело

10:03, 09.06.2018
В лагере на Урале отравились 62 ребенка, возбуждено уголовное дело
Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

В детском лагере «Сосновый бор» в Свердловской области с признаками отравления госпитализированы 62 воспитанника в возрасте от 7 до 12 лет, а также двое 18-летних вожатых.

В настоящее время состояние всех пострадавших стабильное, им оказывается медицинская помощь. Причиной отравления могли стать творожно-рисовая запеканка или говяжьи котлеты «Здоровье», сообщается на сайте СУ СК РФ по региону. По факту отравления возбуждено уголовное дело.

В настоящее время на месте происшествия следователи проводят допросы представителей администрации детского лагеря, изымают необходимую документацию, касающуюся организации питания детей.

Расследование ведется по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»).

Напомним, в феврале в одной из школ Арского района РТ отравились более 30 учеников и один учитель. В ходе проверки Роспотребнадзора РТ выяснилось, что источником инфекции в Казанбашской школе стали повар и кухонный работник столовой.

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