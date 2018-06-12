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В августе автопилот Tesla станет полностью автономным

07:25, 12.06.2018
В августе автопилот Tesla станет полностью автономным
Фото: commons.wikimedia.org / Heisenberg Media

В августе компания Tesla обновит программное обеспечение системы Autopilot на электромобилях компании до «Версии 9». Об этом рассказал глава компании Илон Маск.

«Все ресурсы системы целиком и полностью ориентированы на обеспечение безопасности. С „Версией 9“ наши автомобили станут полностью автономными», — заявил Маск, отвечая на жалобы пользователя на проблемы с автопилотом, который в настоящее время считается полуавтономным.

По словам главы Tesla, обновление до полностью автономной версии выйдет в августе. Других подробностей о системе он не раскрыл.

В последнее время Маск критиковал СМИ за публикации о проблемах в компании Tesla. По его мнению, аварии с участием машин его компании журналисты освещают активнее, чем в случае с другими автомобильными компаниями.

ПромышленностьМашиностроение
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