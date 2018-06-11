Открытую тренировку сборной Австралии в Казани посетили около 3 тысяч человек

Открытую тренировку сборной Австралии в Казани, которая прошла в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, посетили около 3 тыс. человек.

Перед ее началом министр молодежи и спорта РТ Владимир Леонов вручил главе делегации сборной Люку Кассерли подарочную книгу с пожеланиями болельщиков, которые были специально записаны в ходе акции в одном из торговых центров Казани. В ответ Кассерли преподнес главе ведомства австралийский народный инструмент — диджериду (музыкальный духовой инструмент аборигенов Австралии).

В ходе занятия, которое длилось чуть более часа, полевые игроки отрабатывали игру в пас и играли в традиционный «квадрат», а голкиперы сборной занимались индивидуально с тренером вратарей, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.