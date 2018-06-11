В Оренбуржье жеребенок лошади Пржевальского впервые в России родился в естественных условиях

В заповеднике «Оренбургский» родился жеребенок лошади Пржевальского. Он стал первым в России жеребенком этой породы, появившимся на свет на воле.

«В центре реинтродукции лошади Пржевальского заповедника «Оренбургский» (Оренбургская область) появился на свет первый жеребенок в рамках уникальной программы восстановления практически полностью исчезнувшей в России популяции «краснокнижного» животного», — цитирует сообщение Минприроды РФ «РИА Новости».

Появление жеребенка означает, что завезенные из Франции и Венгрии животные адаптировались в новых климатических условиях, подчеркнула директор ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Рафиля Бакирова.