В результате теракта в Кабуле погибли 13 человек и более 20 получили ранения

Число жертв теракта в Кабуле достигло 12 человек, еще 26 человек получили ранения.

Террорист-смертник подорвался сегодня около входа в Министерство городского восстановления и развития страны в районе Даруламан около 13.00 по местному времени (11.30 мск). По предварительным данным, в момент взрыва сотрудники министерства покидали здание, сообщает телеканал Tolo News.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, что в результате двух взрывов, которые произошли в Кабуле в конце апреля, погибли 29 человек. Девять из них были сотрудниками СМИ.