В результате теракта в Кабуле погибли девять журналистов

Девять из 29 жертв двух взрывов, прогремевших в понедельник утром в Кабуле, — работники СМИ, сообщил телеканал TOLOnews.

Погибли работники фотобюро Agence France-Presse, оператор TOLOnews, журналист и оператор телеканала 1TV, двое сотрудников телеканала Mashal TV и трое журналистов Azadi Radio (афганское отделение «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», передает ТАСС.

Напомним, первый взрыв прогремел около 06.30 мск, второй — примерно через полчаса. Оба взрыва осуществили террористы-смертники. Один из них ехал на мотоцикле. Атака произошла в районе, где находятся представительства иностранных государств, а также разведывательное ведомство Афганистана.