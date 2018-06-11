Глава МИД Греции 12 июня приедет в Россию

Министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас приедет в Россию с рабочим визитом и пробудет в стране с 12 по 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства.

13 мая Кодзиас проведет переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. В ходе них будет обсуждаться состояние и перспективы российско-греческих отношений в различных сферах. В частности, стороны коснутся вопросов взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической областях, уточнили в МИД.

Ранее стало известно, что глава МИД Греции Никос Котзиас в июне приедет в Россию по приглашению Лаврова.