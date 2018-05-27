Глава МИД Греции в июне приедет в Россию по приглашению Лаврова

Глава МИД Греции Никос Котзиас совершит визит в Москву в июне. Об этом сообщила пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

«В июне греческий министр иностранных дел по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова посетит Москву», — указано на сайте МИД Греции.

Спустя несколько дней после визита в Москву Котзиас встретится с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Напомним, что в конце прошлого года греческий университет наградил президента России Владимира Путина золотой медалью.

По словам ректора Фракийского университета им. Демокрита Ставрос Тулупидиса, российский лидер «неизменно содействует сохранению православного духа миролюбия и дружбы, а также духовности и культуры эллинизма, развитию взаимовыгодных связей между Россией и Грецией».