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Для желающих работать в ФСБ ужесточили требования

22:55, 10.06.2018
Для желающих работать в ФСБ ужесточили требования
Фото: ru.m.wikipedia.org / RIANbot

Желающие работать в ФСБ должны будут предоставить данные об уголовных делах своих родственников.

Кроме этого, они должны будут сообщать о появившихся у родственников, в том числе несовершеннолетних, правах на управление или владение автомобилем или другим транспортным средством. Соответствующий приказ директора ФСБ Александра Бортникова опубликован на портале проектов правовых актов.

Ранее стало известно, что в России планируют ужесточить требования к медстраховщикам. Законопроект на данный момент проходит стадию юридического и технического согласования.

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