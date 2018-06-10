Для желающих работать в ФСБ ужесточили требования

Желающие работать в ФСБ должны будут предоставить данные об уголовных делах своих родственников.

Кроме этого, они должны будут сообщать о появившихся у родственников, в том числе несовершеннолетних, правах на управление или владение автомобилем или другим транспортным средством. Соответствующий приказ директора ФСБ Александра Бортникова опубликован на портале проектов правовых актов.



Ранее стало известно, что в России планируют ужесточить требования к медстраховщикам. Законопроект на данный момент проходит стадию юридического и технического согласования.