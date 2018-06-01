В России планируют ужесточить требования к медстраховщикам

Ужесточающий требования к медицинским страховщикам в России законопроект может быть внесен в правительство для рассмотрения уже в июне 2018 года.



Законопроект на данный момент проходит стадию юридического и технического согласования, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Наталью Стадченко.

«Законопроект, разработанный совместно с Минздравом, разработан, сейчас проходит согласование с Минфином, с Минэком, с Центробанком. Надеемся, что он в конце июня войдет в правительство и заработает полноценно уже со следующего года», — заявила Стадченко.

Отмечается, что на момент принятия закона об ОМС в России действовало почти 100 страховых медицинских организаций. При этом к 2018 году их число сократилось до 43.

Ранее зампред правительства Татьяна Голикова предложила перенести расходы на уплату взносов в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) за безработных с региональных бюджетов на федеральный.