В Нижегородской области определили лучшего лесоруба

Конкурс среди профессиональных лесорубов состоялся в Нижегородской области.

За почетный титул боролись 24 вальщика леса. В рамках программы соревнований участники выполнили пять видов упражнений в номинации «Ручная валка дерева» с обрезкой сучьев и раскряжевкой.

В итоге звание «Лучший лесоруб» завоевал сотрудник краснобаковского лесного колледжа Дмитрий Караганов. Вторым оказался работник предприятия «Наш Город» из Ветлуги Борис Ципилев. Замкнул тройку призеров Александр Оленев из компании «Тонкино Лес».

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