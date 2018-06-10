В «Уфе» могут появиться футболисты бывшего «Тосно» и проблемного «Амкара»

«Уфа» заинтересована в приобретении некоторых футболистов прекратившего существование «Тосно» из Ленинградской области и пермского «Амкара», испытывающего серьезные финансовые сложности, сообщил РИА Новости генеральный директор клуба из столицы Башкирии Шамиль Газизов.

«Я сожалею, что такое сегодня происходит с этими двумя командами, — сказал в телефонном разговоре Газизов. — О том, что „Тосно“ добился высокого результата, завоевав Кубок России, и прекратил существование. Тем более что может исчезнуть „Амкар“ — клуб с богатой историей и большим потенциалом. Это наши соседи, и очень прискорбно, что в клубах возникла такая ситуация. В этих командах есть хорошие игроки. Естественно, мы смотрим на них и по кое-кому работаем».

