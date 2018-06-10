Россия и Китай в этом году могут увеличить товарооборот до $100 миллиардов

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай могут выйти на объем товарооборота в $100 млрд в этом году.



По итогам прошлого года оборот товаров составил $87 млрд.

«Уверен, что если дело так пойдет и дальше, а оно именно так и идет — во всяком случае за первый квартал текущего года у нас значительный рост товарооборота продолжается, — в этом году вполне можем выйти на объем в 100 миллиардов долларов», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин подчеркнул высокий уровень отношений с КНР. Страны подписали соответствующую декларацию о дальнейшем сотрудничестве на политическом треке, по борьбе с различными угрозами.

Ранее лидеры стран ШОС по итогам состоявшегося саммита организации приняли Циндаоскую декларацию.