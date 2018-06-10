Лидеры стран ШОС подписали итоговую декларацию

Лидеры стран ШОС по итогам состоявшегося в городе Циндао саммита организации приняли Циндаоскую декларацию.



В общей сложности лидеры приняли 17 документов, которые касаются сотрудничества между странами, борьбы с терроризмом, наркотиками, эпидемиями и загрязнением окружающей среды.

В декларации также поднимаются темы ситуации в Сирии, Иране, на Украине и Корейском полуострове. Кроме того, лидеры высказались против любого применения химического оружия и за проведение беспристрастных и объективных расследований химатак.

«Государства ШОС выступают против применения химоружия где бы то ни было, кем бы то ни было, при любых обстоятельствах и в каких бы то ни было целях», — передает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

Свои подписи под этим документом поставили руководители Китая, России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также Индии и Пакистана.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил странам ШОС перейти к взаимным расчетам в национальных валютах, поскольку так повысится степень их экономической безопасности.