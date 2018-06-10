Президент Казахстана предложил странам ШОС рассчитываться в нацвалютах

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) следует перейти к взаимным расчетам в национальных валютах, поскольку так повысится степень их экономической безопасности.



«В мире много говорится о диверсификации корзины мировых валют, снижении рисков валютной зависимости и появлении криптовалют. В этой связи нам надо подумать о переходе к взаиморасчету в национальных валютах всех стран ШОС как об одном из аспектов безопасности экономики наших стран», — цитирует ТАСС Назарбаева.

По его словам, центральным банкам государств — членов объединения следует приступить к разработке соответствующих дорожных карт.

«Мы выступаем за то, чтобы создать в рамках организации совместные механизмы финансирования проектов и мобилизации технологических ресурсов», — добавил он.

Напомним, саммит ШОС проходит в китайском городе Циндао. На встрече в верхах собрались лидеры восьми государств — членов организации: России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана.