Саммит ШОС 2018

Саммит Шанхайской организации сотрудничества состоится 9-10 июня в китайском портовом городе Циндао.
На встрече в верхах соберутся лидеры восьми государств-членов организации: России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. В этих странах живет порядка половины населения планеты, они обеспечивают 20% глобального ВВП. Кроме того, к саммиту приурочены визиты в Китай лидеров России, Казахстана, Киргизии и Ирана. В центре внимания традиционно окажутся вопросы обеспечения региональной безопасности и развития торгово-экономического сотрудничества. По итогам встреч лидеров «шанхайской восьмерки» ожидается подписание порядка 20 документов, среди них – программа по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на последующие пять лет.
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