Евгения Чудновец создала петицию в поддержку швеи из Казани, сделавшей волка Забиваку для полиции

В Сети появилась петиция в поддержку казанской швеи Ирины Зингаровой, которой грозит срок за изготовление трех кукол символа ЧМ-2018 — волка Забиваки.

Автором петиции выступила экс-сотрудница детского сада Евгения Чудновец, осужденная на шесть месяцев колонии за репост видео в соцсети.

«Тогда в мою защиту была создана петиция, а 130 тысяч человек, которые под ней подписались, добились для меня свободы. Сейчас я хочу рассказать вам историю другой женщины, на которую завели уголовное дело по абсурдному обвинению. И очень рассчитываю на вашу помощь», — говорится в петиции.

«Я требую полностью оправдать Ирину и снять эти абсурдные обвинения. Давайте вместе добьемся справедливости для нее!» — пишет Чудновец.

На момент публикации новости петицию подписали более 17 тыс. человек.

Напомним, сотрудник полиции, представившись работником рекламной фирмы, заказал у Зингаровой три куклы Забиваки. При этом, по словам швеи, настоял, чтобы они были максимально похожи на оригинал и имели логотип ФИФА. Подробнее — в материале «Реального времени».