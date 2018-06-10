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Иннополис отпраздновал трехлетие: поздравили Никифоров, Шайхутдинов и «Ногу свело»

07:29, 10.06.2018
Иннополис отпраздновал трехлетие: поздравили Никифоров, Шайхутдинов и «Ногу свело»
Фото: innopolis.ru

Иннополису, накануне, 9 июня исполнилось три года. Поздравили город экс-министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и заместитель премьер-министра РТ, министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов.

«В далеком 2015 мы начали с нуля и сквозь бесчисленное количество апгрейдов пришли к Иннополису версии 3.0: еще больше счастливых жителей, крутых ИТ-компаний и городских сервисов», — говорится в официальном Instagram-аккаунте города.

С днём рождения любимый Иннополис! @innopolis #innopolis
Публикация от rshayhutdinov (@rshayhutdinov) 9 Июн 2018 в 2:08 PDT

Отпраздновали дату вместе с жителями города российские рок-группы «Ногу свело» и «Рок-привет».

После концерта в городе запустили праздничный салют.

ОбществоВласть Татарстан
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