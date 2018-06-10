Иннополис отпраздновал трехлетие: поздравили Никифоров, Шайхутдинов и «Ногу свело»
Иннополису, накануне, 9 июня исполнилось три года. Поздравили город экс-министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и заместитель премьер-министра РТ, министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов.
«В далеком 2015 мы начали с нуля и сквозь бесчисленное количество апгрейдов пришли к Иннополису версии 3.0: еще больше счастливых жителей, крутых ИТ-компаний и городских сервисов», — говорится в официальном Instagram-аккаунте города.
С днём рождения любимый Иннополис! @innopolis #innopolis
Публикация от rshayhutdinov (@rshayhutdinov) 9 Июн 2018 в 2:08 PDT
Отпраздновали дату вместе с жителями города российские рок-группы «Ногу свело» и «Рок-привет».
#иннополис!!! Вы сегодня были так прекрасны!!! Спасибо вам! #ногусвело #макспокровский #айтишник #панкивкремле
Публикация от Макс Покровский (@max_pokrovskiy) 9 Июн 2018 в 2:09 PDT
После концерта в городе запустили праздничный салют.
ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым