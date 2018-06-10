ОНФ запустит горячую линию для сообщений о завышении цен на топливо

Общероссийский народный фронт запустит горячую линию для приема сообщений о фактах завышения цен на топливо. Жалобы граждан будут приниматься по телефону, электронной почте, а также посредством заполнения онлайн-анкеты.

Отмечается, что перед запуском фонд проведет мониторинг стоимости топлива на разных АЗС. Эксперты предполагают, что такая практика позволит отразить реальную ситуацию на местах. Собранная информация будет передана в правительство РФ и Федеральную антимонопольную службу России, говорится в сообщении на сайте ОНФ.

Напомним, правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизель на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно. Нефтяные компании, в свою очередь, пообещали «заморозить» цены на топливо.