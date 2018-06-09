«Амкару» запрещено регистрировать новых футболистов

Палата по разрешению споров РФС запретила «Амкару» регистрировать новых футболистов. Итог заседания, которое состоялось в Доме футбола, сообщает Sport24.ru.

Запрет на «Амкар» был наложен после того, как нападающий пермяков Александр Салугин обратился в РФС в связи с задолженностями по зарплате. Заявление футболиста было удовлетворено частично.

«Амкар» должен выплатить долг за период с 1 февраля 2018 года по 30 апреля 2018 года, а также проценты за задержку зарплаты. Клуб также обязали компенсировать игроку подтвержденные расходы на представителя в части.

Запрет может быть снят, после того как «Амкар» выполнит обязательства перед футболистом.