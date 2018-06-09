Сборная России в трех партиях обыграла Китай в Лиге наций-2018

В мужской волейбольной Лиге наций-2018 в Уфе завершился второй игровой день 3-го тура. В вечернем матче встречались хозяева площадки — сборная России и команда Китая.

Россияне резво начали встречу — 3:0. Но потом проиграли четыре очка подряд и на первый технический перерыв ушли, уступая в счете 7:8. В итоге первую партию все же удалось выиграть в концовке — 25:23.

Второй сет прошел по схожему сценарию, и счет его тот же — 25:23.

В третьем отрезке интрига затянулась до дополнительных розыгрышей. В итоге китайцы, отыграв несколько матчболов, все же уступили гранду — 31:29.

Напомним, что Бразилия ранее в пяти сетах взяла верх над сборной Ирана — 3:2.

В заключительный день уфимского тура 10 июня Бразилия сыграет с командой Китая, а Иран попробует отобрать очки у россиян.





