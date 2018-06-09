Сборная Ирана достойно проиграла лидеру Лиги наций — 2018 — команде Бразилии

В мужской волейбольной Лиге наций — 2018 продолжаются матчи 3-го тура. В одном из них на «Уфа-Арене» едва не случилась сенсация.

В первом поединке второго игрового дня встречались лидер — сборная Бразилии и команда Ирана.

Накануне оба соперника одержали победы — бразильцы над россиянами — 3:1, а сборная Ирана над командой Китая — 3:0.



Сегодня бразильцы выиграли первый сет у Ирана достаточно уверенно — 25:17. Но азиатская команда не сдалась и выиграла в упорной борьбе следующую партию — 25:23.

В третьем отрезке Бразилия вновь оказалась сильнее — 25:19. Но расслабленность позволила возродиться интриге — иранцы взяли четвертый сет, хотя бразильцы отчаянно пытались догнать — 25:21.

Все решил тай-брейк, где также все было шатко до последних очков — 15:13 в пользу Бразилии, победа в матче — 3:2.



В вечернем матче в Уфе встретятся хозяева площадки, сборная России, и аутсайдер — сборная Китая.

