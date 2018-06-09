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В пригороде Санкт-Петербурга произошел пожар в торговом центре

18:27, 09.06.2018
В пригороде Санкт-Петербурга произошел пожар в торговом центре
Фото: скриншот видео vk.com

В Ломоносове под Санкт-Петербургом загорелся торговый центр «Меньшиков Холл». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило в 16.40 мск. При проведении кровельных работ в двухэтажном здании в городе Ломоносове произошло возгорание битума и изоляционного материала на площади 100 квадратных метров. Позднее площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров, передает «РИА Новости».

Уточняется, что посетителей в здании ТЦ не было. Сведений о пострадавших не поступало.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 10 единиц техники и 50 человек личного состава.

Ранее «Реальное время» подробно писало о пожаре в казанском ТЦ «Порт», который произошел 5 июня.

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