В пригороде Санкт-Петербурга произошел пожар в торговом центре

В Ломоносове под Санкт-Петербургом загорелся торговый центр «Меньшиков Холл». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.



Сообщение о возгорании поступило в 16.40 мск. При проведении кровельных работ в двухэтажном здании в городе Ломоносове произошло возгорание битума и изоляционного материала на площади 100 квадратных метров. Позднее площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров, передает «РИА Новости».



Уточняется, что посетителей в здании ТЦ не было. Сведений о пострадавших не поступало.



К ликвидации пожара привлечено от МЧС 10 единиц техники и 50 человек личного состава.



Ранее «Реальное время» подробно писало о пожаре в казанском ТЦ «Порт», который произошел 5 июня.