В Ижевске суд перевел под домашний арест совладельца «дочки» «Газпрома», обвиняемого в заказе убийства

Сегодня в Ижевске суд перевел совладельца компании «Газпром спецгазавтотранс» Владимира Тумаева под домашний арест. Обвиняемый в организации заказного убийства предприниматель сможет покинуть СИЗО впервые за три месяца.

«В отношении обвиняемого Тумаева В.А. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца — по 9 августа 2018 года», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы объединенного судейского сообщества Удмуртии.

Напомним, что Тумаева задержали в феврале этого года. По версии следствия, он организовал покушение на некоего Вадима Стяжкина, который вел дела с зятем обвиняемого.