Команда «Нижнекамскнефтехима» выиграла «Кросс корпораций»

Фото: предоставлено НКНХ

Команда «Нижнекамскнефтехима» заняла первое место в номинации «Крупные предприятия» республиканского забега «Кросс корпораций». Победителям вручили диплом и кубок. Соревнования прошли сегодня в поселке Залесном.

«Кросс корпораций» провели второй раз. В этом году в нем приняли участие 80 команд от предприятий и организаций Татарстана — это почти 800 сотрудников.

Участникам нужно было преодолеть трехкилометровую трассу, состоящую из 12 отрезков с препятствиями. Дистанцию необходимо было пройти на время, продемонстрировав не только физическую подготовку, но и интеллект со сноровкой. Кросс проводят с целью вовлечения сотрудников предприятий в массовый спорт, приобщения к здоровому образу жизни и повышения корпоративного соревновательного духа команд.

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