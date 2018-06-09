Защитник «Нефтехимика» перебрался в казахстанскую «Сарыарку»

Защитник «Нефтехимика» Александр Шикун за денежную компенсацию перешел в клуб Высшей хоккейной лиги, карагандинскую «Сарыарку», сообщает официальный сайт нижнекамцев.

18-летний хоккеист (194 сантиметра роста, вес 89 кг) в минувшем сезоне играл в молодежной хоккейной лиге за нижнекамский «Реактор», провел 27 игр в «регулярке» и 11 в матчах плей-офф. В 38 матчах сезона защитник набрал 3 (0+3) очка.

Напомним, в нынешнее межсезонье нижнекамский клуб серьезно обновился. Команду покинули защитники Олег Пиганович и Эрик Густафссон, а так же нападающие Никита Филатов, Деннис Эверберг и Робин Ганзл. Им на смену пришли финские легионеры Йоонас Няттинен и Юусо Пуустинен из «Ювяскюля», а так же Руохомаа Микаел из «Кярпята».