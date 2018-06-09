Fitch подтвердило рейтинги Чувашии

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Чувашии.

Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Чувашии в иностранной и национальной валютах подтверждены на уровне «BB+» со «стабильным» прогнозом, передает «Интерфакс».

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте сохранен на уровне «B». Кроме того, агентство подтвердило рейтинг находящихся в обращении приоритетных долговых обязательств республики на уровне «BB+».

«Подтверждение рейтингов отражает хорошие бюджетные показатели республики и умеренный прямой риск. В качестве противовеса этому выступает небольшой размер экономики и бюджета Чувашии и, как следствие, ограниченная бюджетная обеспеченность региона», — говорится в сообщении агентства.