Блокирующий «Урала» Игорь Филиппов: «Когда забивали, весь зал с ума сходил»

Блокирующий «Урала» и сборной России Игорь Филипповпрокомментировал поражение от Бразилии (1:3) в матче Лиги наций:

– Очень крутая атмосфера, даже мурашки по коже шли. Особенно, когда забивали, весь зал с ума сходил. Жаль, что проиграли. Но мы боролись до конца. Сильно не расстроились. У нас ещё есть две игры, которые мы должны выигрывать. Это задача минимум.

Я не знаю, в каком городе России могут собрать восемь тысяч на волейбольном матче. Нам нужно, чтобы приходило такое же количество болельщиков на наши игры. И тогда «Урал» достигнет самых больших высот, – сказал Филиппов.

