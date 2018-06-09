Защитник Дмитрий Белоруков: «Амкара» больше нет»

Защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков рассказал о ситуации с возможной ликвидацией пермского клуба, сообщает Sport24.ru. Напомним, «Амкар» из-за финансовых проблем не получил лицензию на сезон 2018/19. Окончательное решение по клубу РФС планирует принять 13 июня.

«Сегодня пришла смс-ка от администратора: «Ищите себе новые команды». Видимо, в ближайшее время президент клуба сделает официальное заявление. Очень жаль, что в Перми больше не будет большого футбола.

Насколько я понимаю, все уже решено: «Амкара» больше нет. «Звезда» (Пермь)? Пока такого клуба тоже не существует. Да и не знаю, как «Амкар» и «Звезда» соприкасаются друг с другом. Одно хорошо — мы, футболисты, честны перед болельщиками. Все, что от нас зависело, мы сделали: по спортивному принципу команда осталась в Премьер-лиге. Остальное на совести власть имущих», — приводит слова Белорукова «Спорт день за днем».