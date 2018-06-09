Итальянская компания изготовит оборудование для КГПТО ОАО «ТАИФ-НК»

Фото: пресс-служба ОАО "ТАИФ"

Делегация ОАО «ТАИФ» и ОАО «ТАИФ-НК», под руководством генерального директора ОАО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова и заместителя генерального директора ОАО «ТАИФ» по нефтехимии и нефтепереработке, председателя совета директоров ОАО «ТАИФ-НК» Владимира Преснякова, с рабочим визитом посетила компании, производящие оборудование для нефтегазопереработки из Италии, Германии, Франции. Основной целью визита был поиск стратегически надежных партнеров, работающих на высоком профессиональном уровне и производящих высококачественное оборудование в рамках долгосрочного сотрудничества по реализации утвержденной программы развития ГК «ТАИФ» до 2030 года. Во время визитов были обсуждены вопросы и приняты решения по ускоренному изготовлению теплообменного оборудования взамен некондиционного оборудования, поставленного на стройплощадку КГПТО ОАО «ТАИФ-НК», что привело к срыву сроков ввода в эксплуатацию комплекса.